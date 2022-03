Mundiais: Francisco Belo 15º classificado no lançamento do peso

Redação com Lusa

Francisco Belo terminou este sábado na 15ª posição a final do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo em pista coberta, ao lançar 19,87 metros em Belgrado.

Quarto classificado no peso nos últimos Europeus em pista coberta, Francisco Belo fez a melhor marca na primeira tentativa, à qual se seguiram dois nulos, ficando fora dos três lançamentos finais, destinados aos oito primeiros.

O brasileiro Darlan Romani surpreendeu e sagrou-se campeão do mundo, com 22,53 metros, impondo, com um recorde dos campeonatos, a primeira derrota ao norte-americano Ryan Crouser desde 2019.

O campeão olímpico e recordista mundial terminou na segunda posição, com 22,44, ficando o neozelandês Tomas Walsh (22,29), bicampeão mundial indoor, em terceiro.