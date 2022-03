Mundiais de pista coberta: ouro e prata para Portugal pela primeira vez

Auriol Dongmo, campeã no lançamento do peso, e Pedro Pablo Pichardo, vice no triplo salto, fizeram história

Auriol Dongmo, campeã no lançamento do peso, e Pedro Pablo Pichardo, vice no triplo salto, fizeram história, dando pela primeira vez ouro e prata a Portugal na mesma edição de uns Mundiais de atletismo em pista coberta.

No primeiro dia dos Mundiais de Belgrado, Auriol Dongmo garantiu uma inédita medalha no peso para Portugal, com um novo recorde nacional absoluto de 20,43 metros.

A portuguesa, quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, abriu o concurso com dois lançamentos de 19,32 metros, seguiram-se dois nulos, antes de lançar a 20,43, quando tinha caído para terceira.

Na segunda posição ficou a norte-americana Chase Ealy (20,21) e em terceiro a neerlandesa Jessica Schilder (19,46).

Jéssica Inchude, convidada à última hora, terminou a prova na 12.ª posição, com uma melhor marca de 17,58 metros, não seguindo para os três ensaios finais, destinados às oito melhores.

Na primeira final dos Mundiais, Pichardo bateu por duas vezes o recorde nacional "indoor", com 17,42 e 17,46 metros, mas uma lesão num pé na quarta tentativa acabou por o impedir de tentar atacar o ouro.

O cubano Lázaro Martínez sagrou-se campeão do mundo, com 17,64 metros, a melhor marca mundial do ano, com o norte-americano Donald Scott a terminar no terceiro lugar, com 17,21.

Tiago Luís Pereira acabou por terminar o concurso do triplo salto na nona posição, falhando a qualificação para os três saltos finais por apenas dois centímetros, com a marca de 16,46.

Lorene Bazolo atingiu as semifinais dos 60 metros femininas, ao correr a primeira série das eliminatórias em 7,24 segundos, conseguir ficar entre as seis repescadas.

Na semifinal, Bazolo repetiu a marca de 7,24 e acabou a sua série na oitava posição, sendo 20.ª entre as 24 semifinalistas.

Na sua estreia em Mundiais, Rosalina Santos foi sétima na sua série nos 60 metros, em 7,37 segundos, a sete centésimos do seu recorde pessoal, concluindo a prova com o 34.º registo.

Depois de recuperar da covid-19, Cátia Azevedo terminou as eliminatórias dos 400 metros na 18.ª posição, com um tempo de 53,01 segundos, a 11 centésimos do seu melhor registo "indoor", falhando o acesso às meias-finais.