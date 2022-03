Mundiais de atletismo: Pichardo e Dongmo em busca das medalhas

Mundiais em pista coberta decorrem em Belgrado, Sérvia.

Pedro Pichardo e Auriol Dongmo, líderes dos rankings mundiais de triplo salto e do peso, procuram esta sexta-feira dar as primeiras medalhas a Portugal nos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado.

Campeão olímpico em Pequim'2020 e europeu em pista coberta em 2021, Pichardo surge como claro candidato aos lugares do pódio, embora este ano apenas tenha competido uma vez, nos Nacionais de clubes, com um salto de apenas 16,57 metros, longe do seu recorde nacional absoluto (17,98) e da sua melhor marca indoor (17,36).

Com apenas esta marca em 2022, Pichardo tem o 13.º registo entre os 16 inscritos, um lugar acima de Tiago Luís Pereira, sétimo do "ranking" e campeão nacional, que tem um recorde pessoal de 17,11 e 16,49 como melhor marca este ano.

A final direta do triplo salto começa a disputar-se às 12:10 locais (11:10 em Portugal continental).

Já na parte da tarde, a partir das 18:55 locais, Auriol Dongmo será uma das grandes candidatas no lançamento do peso feminino, chegando com a melhor marca mundial do ano, com 19,90 metros nos Campeonatos de Portugal, procurando repetir nos Mundiais o triunfo conseguido nos Europeus "indoor" de 2021.

Convidada à última hora para a mesma prova, Jéssica Inchude apresenta-se com a 13.ª melhor marca do ano entre as 17 inscritas, com 18,10 metros, a apenas três centímetros do seu recorde pessoal.

As primeiras portuguesas a atuar na Arena Belgrado serão Lorene Bazolo, que bateu recentemente o recorde nacional (7,17), e Rosalina Santos, nas eliminatórias de 60 metros, marcadas para as 10:15 locais.

As meias-finais dos 60 metros estão marcadas para as 18:10 e a final para as 20:55.