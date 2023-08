Mundiais de atletismo: Pereira na final, Nader nas "meias" no dia do recorde de Vieira

Os 19.ºs Campeonatos do Mundo de atletismo decorrem até 27 de agosto, em Budapeste

Tiago Luís Pereira assegurou este sábado à justa a presença lusa na final do triplo nos Mundiais de atletismo, enquanto Isaac Nader passou às meias-finais dos 1 500 metros e o marchador João Vieira foi consagrado pela sua longevidade.

O veterano marchador de 47 anos iniciou este sábado a sua 13.ª presença em Campeonatos do Mundo, na sua 19.ª edição, em Budapeste, com o 33.º lugar nos 20 quilómetros marcha, entre os 50 presentes.

João Vieira, medalha de prata nos 50 quilómetros em Doha'2019 e bronze nos 20 em Moscovo'2013, igualou o registo do espanhol e também marchador Jesus Bragado, que se tinha tornado no atleta com mais presenças com mais quatro anos do que o português.

A jornada do marchador de Rio Maior começou bem cedo, com o aquecimento para a prova que viria a ser atrasada em duas horas devido à trovoada e à chuva torrencial, um dia depois do desfecho da uma atribulada viagem entre Lisboa e Budapeste, com uma escala demasiado longa em Frankfurt, enquanto aguarda a sua mala e os seus abastecimentos, para a prova dos 35 quilómetros, marcada para quinta-feira.

Leia também Benfica Discussão com Schmidt subiu de tom e Vlachodimos acabou fora dos convocados Guarda-redes grego mostrou desagrado com as declarações na antevisão à partida com o Estrela da Amadora e questionou o treinador quando soube que seria suplente.

No novíssimo Centro Nacional de Atletismo, a "estrela" da comitiva lusa foi Tiago Luís Pereira, com 16,77 metros, na sua última tentativa, assegurando a presença na final do triplo salto - defendendo a honra nacional numa especialidade em que Portugal conta com dois títulos, de Nelson Évora, em Osaka'2007, e do agora ausente por lesão Pedro Pablo Pichardo, em Oregon'2022.

Mais folgado foi o apuramento de Isaac Nader, que já conseguiu marca de qualificação para Paris'2024, para as meias-finais dos 1 500 metros, com o quinto lugar na sua série, em 03.34,36 minutos, o 11.º registo entre os presentes.

Pelo caminho ficaram, na mesma distância, Salomé Afonso e Marta Pen, 37.ª e 42.ª entre as 55 em prova nas eliminatórias dos 1 500, e os lançadores do peso Francisco Belo e Tsanko Arnaudov, que não foram além dos 27.º e 30.ºs lugares na qualificação.

A estafeta mista 4x400 metros, sem recordista nacional da distância João Coelho, foi eliminada, ao terminar no 16.º e último lugar, igualmente aquém do objetivo de melhorar o recorde nacional - o quarteto constituído por Omar Elkhatib, Cátia Azevedo, Ricardo dos Santos e Fatoumata Diallo concluiu o exercício em 03.15,75 minutos, a mais de um segundo e meio do recorde nacional (03.14,06).

Os 19.ºs Campeonatos do Mundo de atletismo decorrem até 27 de agosto, em Budapeste.