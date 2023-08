Mundiais de atletismo: Pedro Buaró convidado pela World Athletics

Para render um atleta sancionado por doping.

O atleta do salto com vara Pedro Buaró foi convidado pela World Athletics (WA) a participar nos Mundiais de atletismo, a disputar em Budapeste, substituindo um atleta sancionado por doping, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

Segundo explica a FPA, a World Athletics "retirou da lista um atleta sancionado por doping que estava a tapar o acesso aos restantes atletas" por ranking mundial, dando depois "provimento a esse processo" e convidando o atleta luso do Benfica a participar.

"Nessa conformidade, a FPA convoca o atleta a representar Portugal em Budapeste'2023, integrando na comitiva o seu treinador, Pedro Pinto", acrescenta a federação.

Buaró, de 22 anos e recordista nacional sub-23 (5,65 metros), engrossa a lista de portugueses convocados, igualando os 29 de Berlim'2009, e a seleção de Budapeste ficará apenas atrás dos 30 de Atenas'1997 - em Oregon'2022, estiveram 23.

Pedro Pichardo, campeão olímpico, do Mundo e europeu do triplo salto, lidera a convocatória, num ano marcado por uma lombalgia que o fez falhar os Nacionais e os Jogos Europeus.

A ausência de Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica também no triplo, em Tóquio2020, é outra das notas dominantes, como a presença de Auriol Dongmo, atual campeã europeia indoor e ao ar livre do lançamento do peso, que terá também Eliana Bandeira e Jessica Inchude.

João Vieira, vice-campeão nos 50 quilómetros marcha em Doha'2019, vai reforçar o estatuto de português com mais presenças na competição (13, mais duas do que Susana Feitor), fazendo os 20 e os 35 quilómetros marcha, enquanto, no feminino, conta-se a presença de Ana Cabecinha (CO Pechão) e Vitória Oliveira (individual), para a distância mais curta, e de Inês Henriques (CN Rio Maior), campeã do mundo nos 50 em Londres'2017, para os 35.

Solange Jesus (Feirense) é a única representante portuguesa na maratona e Mariana Machado (Sporting de Braga) "sozinha" nos 5.000 metros, com vários convocados no meio-fundo, enquanto a velocidade está entregue a Arialis Martínez (100 metros), Lorene Bazolo (200), Cátia Azevedo (400) e João Coelho (400).

Nos lançamentos, nota para Liliana Cá, quinta em Tóquio'2020, no disco, com Tsanko Arnaudov e Francisco Belo no peso e Leandro Ramos no dardo, entre outros.

Os Mundiais de atletismo de 2023 vão ser disputados em Budapeste, entre 19 e 27 de agosto.

Portugal soma 22 medalhas em Mundiais de atletismo, sete das quais de ouro, por Rosa Mota, na maratona, em Roma'1987, por Fernanda Ribeiro, nos 10.000 metros, e Manuela Machado, na maratona, em Gotemburgo'1995, por Carla Sacramento, nos 1.500 metros, em Atenas'1997, por Nelson Évora, no triplo, em Osaka'2007, por Inês Henriques, nos 50 marcha, em Londres'2017, e por Pichardo, novamente no triplo, em Oregon'2022.

Nas 18 presenças, os atletas lusos subiram ainda 17 vezes ao pódio, conquistando sete medalhas de prata e nove de bronze.

Lista dos 29 atletas portugueses convocados:

Femininos:

- 100 metros: Arialis Martínez (Benfica) e Lorene Bazolo (Sporting).

- 200 metros: Lorene Bazolo (Sporting).

- 400 metros: Cátia Azevedo (Sporting).

- 800 metros: Patrícia Silva (Sporting).

- 1.500 metros: Marta Pen (Benfica) e Salomé Afonso (Sporting).

- 5.000 metros: Mariana Machado (Sporting de Braga).

- 400 metros barreiras: Fatoumata Diallo (CO Pechão).

- Lançamento do peso: Auriol Dongmo (Sporting), Eliana Bandeira (Benfica) e Jessica Inchude (Sporting).

- Lançamento do disco: Liliana Cá (Sporting) e Irina Rodrigues (individual).

- Maratona: Solange Jesus (Feirense).

- 20 km marcha: Ana Cabecinha (CO Pechão) e Vitória Oliveira (individual).

- 35 km marcha: Inês Henriques (CN Rio Maior).

Masculinos:

- 400 metros: João Coelho (Sporting).

- 1.500 metros: Isaac Nader (Benfica).

- Triplo salto: Pedro Pablo Pichardo (Benfica) e Tiago Luís Pereira (Sporting).

- Salto com vara: Pedro Buaró (Benfica).

- Lançamento do peso: Tsanko Arnaudov (individual) e Francisco Belo (Benfica).

- Lançamento do dardo: Leandro Ramos (Benfica).

- 20 km marcha: João Vieira (Sporting)

- 35 km marcha: João Vieira (Sporting)

Estafeta mista 4x400 metros: Carina Vanessa (Sporting), Omar Elkhatib (Sporting), Ricardo dos Santos (Benfica), João Coelho (Sporting), Cátia Azevedo (Sporting) e Fatoumata Diallo (CO Pechão).