Mundiais de atletismo: Paulo Reis quer qualificação antes de Dongmo ambicionar o pódio

Aos 31 anos, Dongmo, quarta nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, procura a primeira final em Mundiais, depois das presenças menos bem-sucedidas em Pequim'2015 e Londres'2017, ainda como camaronesa, agora com o estatuto de campeã do mundo em pista coberta

Assegurar a presença na final do lançamento do peso dos Mundiais de atletismo é o objetivo da portuguesa Auriol Dongmo, na qualificação, na sexta-feira, em Eugene, nos Estados Unidos, para apontar às medalhas, na final, no sábado.

"A qualificação é uma prova especial, em que os atletas só têm três lançamentos e uma marca que têm de passar para entrar na final. Parece fácil, mas é um momento de grande tensão e ansiedade, e têm sido inúmeros os que têm ficado pelas qualificações. Portanto, o objetivo, para sexta-feira, é passar à final", afirmou Paulo Reis, treinador da lançadora do Sporting, em declarações à agência Lusa.

O título alcançado em Belgrado, em 18 de março último, com 20,43 metros, valeu-lhe a liderança do "ranking" mundial, tendo, entretanto, sido superada pela norte-americana Chase Ealy, levando ao alerta do seu treinador.

"Depois dos Mundiais em pista coberta, a norte-americana Chase Ealy ficou muito consistente acima dos 20 metros, a canadiana Sarah Mitton fez 20,33 e a chinesa Jiayuan Song superou os 20 em duas competições, portanto o nível subiu bastante. Depois da covid-19 e outros problemas, em encontrar a sua melhor condição, portanto, se ela ganhar uma medalha fico satisfeito", assumiu o técnico.

Para Paulo Reis, o pódio é "um objetivo razoável e ambicioso para a condição e para o contexto atual" de Dongmo, que, antes das grandes competições, aposta num recolhimento, focada na sua fé e na oração, com o mínimo de contactos com o "mundo exterior".

Superada a qualificação, na qual participa juntamente com Jessica Inchude, na sexta-feira a partir das 17:05 locais (01:05 de sábado, em Lisboa), Dongmo enfrenta a final, "uma prova completamente diferente".

"Ela está a subir e é uma grande competidora. Será sempre uma das candidatas a ir ao pódio, numa prova em que o objetivo é dar tudo, arriscar e tentar chegar aos lugares de topo", salientou.

Além de Dongmo, Paulo Reis treina também o lançador Tsanko Arnaudov, que regressa às grandes competições depois de quatro anos de ausência e do nono lugar nos Europeus de 2018, em Berlim, com a 40.ª marca do ano.

"A grande conquista dele foi conseguir qualificar-se, porque esteve fora de Jogos Olímpicos e Mundiais nos últimos anos. Ele está a trabalhar comigo desde dezembro de 2021, temos pouco tempo de trabalho, mas ele não vem só para desfrutar, vem para competir e tentar uma marca na volta dos 20,43, que tem como melhor do ano. Se conseguir isso e, se possível, um lugar entre os 16 primeiros, seria ótimo para nós", sublinhou Paulo Reis.

A qualificação do lançamento do peso masculino está marcada para as 18:55 (02:55), já depois dos 20 quilómetros marcha femininos, com Ana Cabecinha, Inês Henriques e Carolina Costa, às 13:10 locais (21:10 em Lisboa), e de Marta Pen enfrentar as eliminatórias dos 1.500 metros.

A 18.ª edição dos campeonatos do mundo de atletismo vai ser disputada entre sexta-feira e 24 de julho, no estado norte-americano do Oregon.