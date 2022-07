Patrícia Mamona avança para a final do triplo salto nos Mundiais de atletismo

A medalha de prata em Tóquio'2020 e recordista nacional, com 15,01 metros, assegurou uma das 12 vagas na final.

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica do triplo salto, qualificou-se este sábado para a final da disciplina nos Mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, com 14,32 metros, na terceira tentativa.

A medalha de prata em Tóquio'2020 e recordista nacional, com 15,01 metros, assegurou uma das 12 vagas na final, no terceiro salto, depois de ter começado o concurso com 14,05 e com um nulo.

Mamona assegurou a passagem à final com o décimo lugar na qualificação, dominada pela venezuelana Yulima Rojas, recordista mundial e campeã olímpica, que, com 14,72, foi uma das cinco atletas que superou os 14,40 do apuramento direto.

A atleta do Sporting, de 33 anos, chegou a Eugene'2022 na terceira posição do ranking mundial, mas apenas com a 14.ª marca do ano (14,42 metros), alcançada em março, nos Mundiais em pista coberta, nos quais ficou no sexto lugar.

A final do triplo salto vai ser disputada na segunda-feira, a partir das 18h20 locais (02h20 de terça-feira em Lisboa).