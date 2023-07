Mundiais de atletismo paralímpico: Ana Filipe em 8.º e Cláudia Santos em 11.º no salto em comprimento

As atletas portuguesas Ana Filipe e Cláudia Santos foram oitava e 11.ª classificada, respetivamente, na final deste domingo do salto em comprimento T20 dos Mundiais de atletismo paralímpico, a decorrerem em Paris.

Numa prova ganha pela polaca Karolina Kucharczyk, com um salto de 6,08 metros, Ana Filipe teve como melhor registo 5,27 metros e Cláudia Santos 4,87.

As brasileiras Zileide da Silva (5,97 metros), com a medalha de prata, e Jardenia Barbosa (5,49), com o bronze, fecharam o pódio.

Também hoje, mas nas eliminatórias dos 200 metros de T12, Márcia Araújo foi quarta na sua série, com recorde pessoal de 29,24 segundos, e Sara Araújo também quarta na sua, com 29,16, mas ambas falharam a passagem às meias-finais.

No período da manhã, Carolina Duarte garantiu o apuramento para a final dos 400 metros T13, a disputar na segunda-feira, a partir das 18:27 (horas de Lisboa), depois de alcançar o segundo melhor tempo das eliminatórias (56,83 segundos).

Portugal está representado no Campeonato do Mundo de atletismo paralímpico Paris'2023 por 10 atletas, inseridos num universo de 1.330 atletas de 107 países.

A seleção portuguesa tem duas medalhas de bronze no evento, de Carina Paim nos 400 metros T20 (deficiência intelectual) e a de Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (atletas com baixa estatura).