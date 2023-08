Mundiais de atletismo: Francisco Belo e Tsanko Arnaudov eliminados no lançamento do peso

Os portugueses Francisco Belo e Tsanko Arnaudov foram, este sábado, eliminados no lançamento do peso dos Mundiais de atletismo, em Budapeste, ao terminaram a qualificação no 27.º e 30.º lugares, respetivamente.

Francisco Belo lançou o engenho a 19,24 metros no seu primeiro ensaio - e único válido -, enquanto Tsanko Arnaudov começou com um arremesso nulo, melhorando, depois, para 19,03 e 19,17.

Ambos ficaram aquém das suas melhores marcas do ano, que eram de 20,64 no caso de Belo, que continua a ter o 13.º lugar em Londres'2017 como melhor classificação nos três Mundiais em que participou, e de 20,17 no do recordista nacional, que também conseguiu o melhor desempenho na capital britânica, onde foi nono, em quatro presenças.

Sete lançadores conseguiram a marca de qualificação direta para a final (21,40), a disputar ainda hoje, no Centro Nacional de Atletismo, o último dos quais o norte-americano Ryan Crouser, que este ano já melhorou o recorde do mundo três vezes, com 21,48. O derradeiro repescado foi o italiano Leonardo Fabbri, com um arremesso a 20,74.

A final do lançamento do peso vai ser disputada ainda hoje, no Centro Nacional de Atletismo, a partir das 20:37 locais (19:37 em Lisboa).