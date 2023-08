Mundiais de atletismo: Estados Unidos batem recorde mundial dos 4x400 mistos

Redação com Lusa

Os Estados Unidos bateram o recorde do mundo da estafeta 4x400 metros mistos, com uma marca de 3.08,80 minutos, que lhes permitiu conquistarem o ouro nos Mundiais de atletismo.

No primeiro dia dos Mundiais de Budapeste, os norte-americanos beneficiaram da queda da neerlandesa Femke Bol, que liderava a menos de 20 metros da meta, permitindo a ultrapassagem de Aléxis Holmes.

Os Países Baixos acabaram por ser desclassificados, uma vez que, na queda, Bol deixou escapar o testemunho, deixando Grã-Bretanha e Irlanda do Norte no segundo lugar e a República Checa no terceiro.