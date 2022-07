Mundiais de atletismo de Eugene com quase dois mil atletas inscritos

Portugal, que já está em estágio nos Estados Unidos, terá 23 atletas em competição, em alta face a Doha'2019 (15).

Os Campeonatos do Mundo de atletismo, que se disputam em Eugene a partir de 15 de julho, contam com um total de 1.972 atletas inscritos, o segundo número mais alto de sempre, só superado pelo total de Londres'2017.

As listas de inscritos, divulgadas esta sexta-feira pela World Athletics, apontam para a presença de 192 países, o mais baixo desde Helsínquia'2005, com a muito significativa ausência da Rússia e Bielorrússia, sancionadas pela guerra na Ucrânia.

Face a Doha'2019, a edição anterior, há 37 dos 43 campeões mundiais individuais a defender o título.

Destaque ainda para a histórica despedida de Allyson Felix, a campeã das campeãs, com 18 medalhas (13 de ouro, três de prata e duas de bronze) no palmarés. Aos 36 anos, falhou a seleção para os 400 metros, mas está inscrita na equipa dos Estados Unidos dos 4×400 metros mistos.

A Austrália tem na sua delegação a atleta mais velha - Kellu Ruddick, 49 anos, inscrita nos 35 km marcha - e também a mais nova - Claudia Hollingsworth, 17 anos, que vai aos 800 metros.

A última entrada foi a de Mariana Machado, a jovem atleta bracarense que vai aos 5.000 metros, em que é a 80.ª do ranking mundial. Estarão em ação 41 atletas.

Com a entrada da fundista minhota, são sete homens e 16 mulheres a integrar a equipa para Oregon'2022.

A marcha destaca-se, com sete atletas, enquanto nas maratonas não estará nenhum luso, o que acontece pela primeira vez.

Os portugueses mais bem colocados em termos de ranking mundial são Pedro Pichardo (líder no triplo), Auriol Dongmo (segunda no peso), Patrícia Mamona (terceira no triplo) e Liliana Cá (quinta no disco).

Fora do top-10, mas em boas posições, estão Tiago Pereira (12.º no triplo), Leandro Ramos (14.º no dardo), Ana Cabecinha (20.ª nos 20 km marcha), Jéssica Inchude (22.ª no peso), Evelise Veiga (24.ª no comprimento) e Cátia Azevedo (26.ª nos 400 metros).