Mundiais de Atletismo: Cátia Azevedo enfrenta este domingo as eliminatórias dos 400 metros

Cátia Azevedo vai ser este domingo a única representante portuguesa nos campeonatos do mundo de atletismo, ao enfrentar as eliminatórias dos 400 metros, em Eugene, nos Estados Unidos.

A velocista natural de Oliveira de Azeméis, de 28 anos, vai disputar a segunda série, a partir das 12:08 locais (20:08 em Lisboa), procurando uma das 24 vagas nas semifinais, para as três primeiras de cada partida e para as seis mais rápidas entre as restantes.

Cátia Azevedo, que recentemente conquistou a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo, chegou à 18.ª edição dos Mundiais com a 28.ª marca do ano (51,24 segundos) e assumiu a ambição de melhorar o seu recorde nacional, de 50,59 segundos, alcançado em junho de 2021.

A atleta do Sporting, olímpica no Rio'2016 e em Tóquio'2020, estreou-se em campeonatos do mundo em Doha'2019, sem conseguir superar as eliminatórias.

As meias-finais dos 400 metros estão marcadas para quarta-feira, a partir das 18:45 (02:45 de quinta em Lisboa), enquanto a final vai ser disputada dois dias depois, na sexta, às 19:15 (03:15 de sábado).