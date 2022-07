Mundiais de atletismo: Ataíde cruza Pacífico em busca do recorde timorense dos 800 metros

Redação com Lusa

Aos 21 anos, Manuel Ataíde vai estrear-se na quarta-feira em grandes competições

Manuel Belo Amaral Ataíde, é assim que quer ser tratado o único representante de Timor-Leste nos Mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, onde ambiciona melhorar o seu recorde pessoal nos 800 metros.

Aos 21 anos, Manuel Ataíde vai estrear-se na quarta-feira em grandes competições, nas eliminatórias dos 800 metros, procurando dar duas voltas à pista do emblemático Hayward Field em menos de 1.58,56 minutos, a sua melhor marca, alcançada em Doha, em 2019.

"Quero melhorar o meu recorde pessoal. Eu vou melhorar de certeza, estou preparado para isso", assegurou o jovem timorense, em declarações à agência Lusa.

Nas imediações do palco dos 18.ºs campeonatos do mundo de atletismo, Manuel Ataíde apresentou-se como o "mais rápido" atleta timorense nos 800 metros, distância em que o recordista nacional é Bader Atamimi, com os 1.56,60 alcançados em 1989.

"Esta é a minha distância, fui selecionado para estar aqui. Antes, ainda tinha concorrência, agora sou o mais rápido", afiançou o meio-fundista, que tem 2.00,85 como melhor tempo em 2022.

A delegação de Timor-Leste em Eugene'2022 deve ser das mais pequenas, sendo composta pelo atleta, pelo presidente da federação, Afrânio Xavier Amaral, e pelo oficial Domingos Guterres.

"São três pessoas, é pouco, mas nós resolvemos todos os problemas que aparecem. Eu estou a dar os treinos ao Manuel, mas seguimos os treinos da mãe dele, que é a treinadora. Tem corrido bem e ele vai conseguir", explicou Domingos Guterres.

Manuel Ataíde vai entrar nas eliminatórias dos 800 metros na quarta-feira, a partir das 17h20 locais (02h20 de quinta em Lisboa), no sexto dia de competição, mas os seus Mundiais começaram praticamente há duas semanas.

"Começámos a viagem no dia 4 de julho, para a Indonésia, por Bali e Jacarta, onde estivemos uma semana à espera de visto, no dia 11, voámos para Tóquio e, daí, para Portland. Foram dois dias de viagens", explicou o timorense.

E, mesmo assim, a sua confiança é inabalável.

"Não cheguei cansado, para competir a este nível e viver este ambiente valeu a pena. Quero melhorar o meu tempo e ter oportunidade de treinar muito mais para ficar mais rápido e, em 2024, estar nos Jogos Olímpicos em Paris", vincou, recordando que o presidente Afrânio Xavier Amaral fez chegar aos responsáveis portugueses um pedido para possa integrar o Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.

Domingos Guterres alimentou a ambição, reconhecendo que Manuel Ataíde progrediu "logo na semana de treinos na Indonésia": "Agora, cá, estamos à espera que, com este ambiente, com estes atletas tão fortes, ele melhore o seu tempo e isso é uma vitória para nós".

E é com esse triunfo que a comitiva regressa a Timor-Leste, onde, contam chegar na segunda-feira, depois de mais dois dias de viagens.