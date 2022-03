Mundiais: Cátia Azevedo falha apuramento para as semifinais de 400 metros

Apuravam-se as as duas primeiras de cada série e as duas atletas com melhor tempo. Cátia Azevedo fez o 18.º tempo das eliminatórias.

A portuguesa Cátia Azevedo terminou esta sexta-feira com o 18.º tempo das eliminatórias dos 400 metros nos Mundiais de atletismo em pista coberta, falhando o apuramento para as semifinais em Belgrado.

A campeã nacional correu a prova em 53,01 segundos, terminando a sua série na quinta posição, a 11 centésimos do seu recorde pessoal em pista coberta (52,90).

Apuravam-se para as semifinais as duas primeiras de cada série e as duas atletas com melhor tempo.