Muita chuva prejudica resultados dos Nacionais de lançamentos longos

Liliana Cá, do Sporting, renovou o título no lançamento do disco feminino.

A chuva forte que hoje se fez sentir na região de Aveiro prejudicou fortemente a qualidade das marcas obtidas nos Campeonatos Nacionais de lançamentos longos, que se realizaram em Vagos.

O destaque foi, de forma esperada, a renovação do título no lançamento do disco feminino por Liliana Cá, do Sporting, que atirou a 62,11 metros, batendo claramente a individual Irina Rodrigues, que chegou aos 56,97.

Nos masculinos, Emanuel Sousa, do Benfica, também revalidou, mas somente com mais 40 centímetros que Edujose Lima, do Sporting, atirando, a 52,52 metros.

Leandro Ramos, do Benfica, continua muito à frente da concorrência no dardo e venceu pela quarta vez consecutiva, agora com 68,43 metros, seis metros à frente do 'leão' Ilírio Nazaré.

Quanto ao dardo feminino, terminou com o título de Cláudia Ferreira, do Sporting, a triunfar com 51,07, contra 41,39 da também sportinguista Aleide Mendes.

No martelo, o vencedor foi António Vital e Silva, do Benfica, que só fez um ensaio válido, a 66,89, mas o suficiente para reconquistar o título perante o vencedor do ano passado, Ruben Antunes (Sporting), que ficou a apenas 13 centímetros.

A prova feminina do martelo foi ganhada pela sub-23 Mariana Pestana, do Estreito, a defender a 'coroa' que arrebatou a Vânia Silva - hoje segunda - após históricos 18 triunfos consecutivos da recordista nacional. A campeã atirou a 61,79 e a 'vice' a 59,04.

No escalão sub-20 feminino, Letícia Lopes (Quarteira) e Marta Trovoada (Sporting) venceram os lançamentos do disco e do dardo, respetivamente, com melhores marcas do ano.

Em sub-20 masculinos, também caíram duas melhores marcas do ano. No lançamento do disco, por Eduardo Neves (Sporting), e no lançamento do martelo, por Francisco Calhau (Juventude Vidigalense).

No domingo de manhã, prosseguem os Nacionais, agora apenas para o escalão sub-18.