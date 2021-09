Miguel Tiago Silva em 10.º lugar na etapa da Taça do Mundo de Carlsbad

Redação com Lusa

Miguel Tiago Silva completou a prova em 01:54.42 horas, cortando a meta mais de um minuto depois de Nygaard-Priester (01:53.31), que bateu na luta pelo triunfo o britânico Grant Sheldon e o húngaro Csongor Lehmann, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O atleta português Miguel Tiago Silva foi hoje 10.º classificado na etapa da Taça do Mundo de triatlo de Carlsbad, na República Checa, vencida pelo alemão Lasse Nygaard-Priester.

O triatleta português gastou 16.35 minutos no segmento de natação, 01:04.54 horas no de ciclismo e 32.19 minutos no de corrida, aos quais acresce o tempo utilizado nas transições para os diferentes desportos.

Alexandre Nobre, o outro português que disputou a etapa checa da Taça do Mundo de triatlo, desistiu depois de concluir o segmento de natação em 18.12 minutos.