Miguel Marques melhor português e domínio norueguês nos Europeus de corta-mato

Redação com Lusa

Por equipas, a França venceu a prova, com 13 pontos, seguida da Espanha (30) e da Noruega (47).

Os norugueses Jakob Ingebrigtsen e Karoline Grovdal conquistaram este domingo os títulos de elite nos Europeus de corta-mato, com Miguel Marques a ser o melhor português em Dublin.

Miguel Marques terminou a corrida na 34.ª posição, a 1.29 minutos do vencedor, com Samuel Barata a ser 37.º, a 1.47, Rui Teixera a finalizar em 43.º, a 1.58, e André Pereira a ser 62.º, a 2.58.

Depois de quatro títulos em sub-20, Jakob Ingebrigtsen somou o seu primeiro título de seniores, em 30.15 minutos, menos 14 do que o turco Aras Kaya, antigo campeão, e 19 do que o francês Jimmy Gressier.

Sem portuguesas em prova, Karoline Grovdal interrompeu uma série de quatro títulos da turca Yasemin Can, que foi 14.ª, e venceu em 26.34 minutos, menos 10 segundos do que a sueca Meraf Bahta e 19 do que a alemã Alina Reh.

Na prova coletiva, o ouro foi para a Grã-Bretanha, com 25 pontos, menos quatro do que a Alemanha e 13 do que a Suécia.