Miguel Arsénio e Inês Marques campeões nacionais de trail ultra

Miguel Arsénio e Inês Marques sagraram-se campeões nacionais de trail ultra, no Trilhos do Paleozoico, em Valongo. O título por equipas foi para o EDV-Viana Trail e Furfor Running Project. Os campeões ficaram pré-selecionados para o mundial da modalidade, a decorrer em 2023, na Tailândia.

Miguel Arsénio e Inês Marques venceram o Campeonato Nacional de Trail Ultra, que se realizou no passado sábado, nos Trilhos do Paleozoico, no concelho de Valongo. A competição de corrida a pé na natureza foi disputada por cerca de duas centenas de atletas, num percurso com 49 quilómetros e 2400 metros de desnível positivo, pelo Parque das Serras do Porto.

Miguel Arsénio foi o primeiro a cruzar a meta situada no centro de Valongo, ao cabo de 4h16m35s, conquistando o título nacional da distância Trail Ultra (entre os 42 e os 100 quilómetros). O atleta da equipa EDV - Viana Trail assumiu a liderança da competição aos 10 quilómetros e na segunda metade da prova conseguiu conquistar uma vantagem face aos perseguidores o que lhe permitiu gerir a última subida e terminar isolado. A última subida foi crucial para a definição do pódio, com tendo o vice-campeão António Almeida (Clube Desportivo de Espite) conseguido destacar-se de Roberto Baião (OCS Arrábida Trail Team). Dário Moitoso (CIAIA-Clube Independente de Atletismo Ilha Azul), que detinha o título da distância, terminou em 4.º lugar, a 11m28s do vencedor, e Bruno Silva, da Furfor Running Projet, foi 5.º a 15m58S.

Na competição feminina, Inês Marques dominou a prova desde o início, assumindo logo uma liderança destacada que foi crescendo na segunda metade da prova. A atleta do OCS Arrábida Trail Team concluiu a competição com o tempo final de 5h04m11s, conquistando o título nacional de campeã nacional de Trail Ultra. A última subida da prova foi também determinante na definição do pódio feminino, com Marisa Vieira, a ser mais forte e a conquistar o 2.º lugar, a 12m53s da vencedora. A atleta da Furfor Running Project superou a sua companheira de equipa Cristina Arreiol por 3m33s. Lucinda Sousa, do Gondomar Futebol Clube (a 34m59s da vencedora), e Alice Lopes do Ginásio Fit4Fun (a 41m34s), completaram o top-5 feminino.

EDV - Viana Trail e triunfam por equipas

Além da competição individual, o campeonato realizado nos Trilhos do Paleozoico atribuiu também os títulos nacionais de equipas na distância de Trail Ultra. O EDV - Viana Trail alcançou primeiro lugar, beneficiando das classificações de Miguel Arsénio (1.º), Leonel Cunha (8.º) e Pedro Barros (10.º). Em segundo lugar ficou o OCS - Arrábida Trail Team, com Roberto Baião (3.º), Miguel Pires (7.º) e Ricardo Carreira (14.º), e em terceiro o Clube Desportivo de Espite, com António Almeida (2.º), Filipe Costa (11.º) e Pedro Ribeiro (15.º).

Na classificação feminina de clubes o primeiro lugar foi para o Furfor Running Project, com Marisa Vieira (2.ª), Cristina Arreiol (3.ª) e Paula Ferreira (11.ª), e o segundo lugar para o OCS - Arrábida Trail Team, com a campeã nacional Inês Marques, Estela Martinho (9.ª), e Amélia Costa (12.ª). O EDV - Viana Trail completou o pódio, com Patrícia Palma (15.ª), Maria Verde (17.ª) e Maria Correia (19.ª).

Os novos campeões nacionais estão assim pré-selecionados para o Mundial da especialidade, a decorrer em 2023, na Tailândia.