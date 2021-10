Melhores portugueses na meia-maratona de Lisboa satisfeitos com as marcas

As declarações de Solange Jesus e Samuel Barata.

Solange Jesus e Samuel Barata mostraram-se "muito satisfeitos" por terem sido os melhores portugueses na meia-maratona de Lisboa e com o regresso das grandes competições de atletismo à capital, após interrupção devido à pandemia de covid-19.

"Estou muito satisfeita, vinha com o intuito de fazer uma boa prova e saio da minha primeira "meia" com um novo recorde pessoal de 1:15.25 horas", afirmou Solange Jesus, que terminou a prova na quarta posição.

A atleta, de 34 anos, referiu que o percurso da prova, com partida da Ponte Vasco da Gama e chegada à Praça do Comércio, "aparenta ser mais fácil do que realmente é, sobretudo já na parte final, com a subida da Avenida de Liberdade".

"Saio com a sensação de que com um percurso mais fácil poderia correr ainda melhor", afirmou Solange Jesus, que tinha como melhor marca pessoal 1:15.38.

A prova, que em 2020 não se realizou devido à pandemia de covid-19, foi ganha pela etíope Ethelmahu Sintayehu Dessi, que cronometrou 1:10.48.

Samuel Barata, que foi sexto classificado na prova masculina, ganha pelo etíope Gerba Beyat Dibaba, ficou "satisfeito" por ter conseguido a sua segunda melhor marca de sempre (1:02.49), numa "prova dura"

"Saio muito contente, foi uma prova dura, mas com um ambiente fantástico, e, felizmente, marca o regresso das grandes meias-maratonas e maratonas e traz a Lisboa alguns dos melhores atletas do mundo", considerou.

Samuel Barata explicou ter gerido a prova: "Tentei correr até onde pude, e isso foi até ao 13.º quilómetro. Sabia da dificuldade da prova nos últimos quilómetros, sobretudo na subida da Avenida da Liberdade."

A maratona de Lisboa, meia-maratona e mini-maratona, organizadas pelo Maratona Clube de Portugal, juntaram hoje nas ruas de Lisboa 15.000 corredores.