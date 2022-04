Meia Maratona de Matosinhos regressa

Prova regressa em 8 de maio depois de dois anos de interrupção. O percurso plano e com poucas curvas promete dar uma ajudinha nos recordes pessoais.

Depois de uma interrupção de dois anos, devido à pandemia, a Meia Maratona de Matosinhos Mar e Desporto regressa no próximo dia 8 de maio, domingo.

É garantido que os 21 quilómetros serão bastante rápidos, com um percurso com poucas curvas e essencialmente planos. A meta e a partida estarão colocados junto ao Farol de Leça e o pelotão fará a maioria dos quilómetros na marginal de Leça da Palmeira, com uma pequena incursão a Matosinhos, pela Ponte Móvel.

Hoje termina a segunda fase de inscrições (www.runporto.com), com o preço de 16 euros para a meia maratona e oito euros para a caminhada/corrida (não competitiva) de sete quilómetros.

Em 2019 José Moreira foi o vencedor, com 01h08m13s, depois de ter sido segundo na edição de 2018. No setor feminino, Marta Martins suplantou as adversárias e venceu, com 01h20m25s.