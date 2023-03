Meia Maratona de Lisboa bateu recorde de participantes

A Meia Maratona de Lisboa superou o número de atletas que cortaram a meta nos anos anteriores à pandemia.

A 32.ª edição da Maratona de Lisboa, corrida no passado domingo, bateu o recorde de participantes que cortaram a meta, instalada em Belém: 10 833. O valor supera a anterior marca de 10 607, registada em 2019, e representa uma recuperação da enorme quebra de participação de cerca de 50%, verificada após a interrupção de 2020, motivada pela pandemia de covid-19.

Embora os números de 2023 ainda sejam os oficiosos, dificilmente haverá um número tal de desqualificações que altere a distinção. Recorde-se que a edição de estreia da prova, realizada em 1991, contou com apenas 3103 atletas na meta. De então para cá, o crescimento do "running" é traduzível nos números que chegaram a ultrapassar a barreira dos dez mil atletas em quatro dos últimos cinco anos anteriores à pandemia (2015 a 2019).

Em baixo é possível consultar os números que O JOGO compilou sobre o histórico da prova e que tem a travessia da Ponte 25 de Abril como a maior originalidade.

Histórico Meia Maratona de Lisboa

Edição / Ano / Atletas na meta

32.ª 2023 10833

31.ª 2022 7856

30.ª 2021 5420

- 2020 Cancelada, covid

29.ª 2019 10607

28.ª 2018 9211

27.ª 2017 10582

26.ª 2016 10281

25.ª 2015 10561

24.ª 2014 9403

23.ª 2013 8050

22.ª 2012 6975

21.ª 2011 6330

20.ª 2010 5475

19.ª 2009 5504

18.ª 2008 4774

17.ª 2007 4749

16.ª 2006 4198

15.ª 2005 3943

14.ª 2004 3514

13.ª 2003 3354

12.ª 2002 3168

11.ª 2001 3292

10.ª 2000 3768

9.ª 1999 3666

8.ª 1998 3500

7.ª 1997 3560

6.ª 1996 3357

5.ª 1995 3568

4.ª 1994 4187

3.ª 1993 4261

2.ª 1992 3950

1.ª 1991 3103

Nota: a) Todas as edições incluem os números do pelotão de elite; b) as classificações da edição de 2023 ainda são oficiosas; c) os números anteriores a 2020 são do sítio www.joalima.net.