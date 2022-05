Meeting do Porto/António Ferreira colocou centenas a competir e foi um êxito

Competição que homenageou o jornalista de O JOGO e fundador do CAP teve os jovens atletas da casa em destaque.

O Meeting de Atletismo do Porto/António Ferreira encheu ontem a pista do Parque Desportivo de Ramalde ao longo de todo o dia, com cinco centenas de atletas a obterem marcas interessantes numa prova destinada à formação.

O Centro de Atletismo do Porto, clube organizador, destacou-se pelo número de vitórias, tal como Maia AC, CAB e PLF.

António Ferreira, homenageado na competição, foi um dos fundadores do CAP e jornalista de O JOGO, tendo falecido há três semanas.