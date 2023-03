Meeting de Dudince: João Vieira fica em 10.º lugar nos 35 km marcha

O atleta português João Vieira foi, este sábado, 10.º classificado nos 35 km marcha do Meeting eslovaco de Dudince, a segunda melhor marca portuguesa de sempre na distância.

O campeão de Portugal de 20 e 35 km em marcha atlética, esteve em bom plano, terminando no 10.º lugar, com a marca de 2:33.34 horas, a segunda melhor de sempre, apenas a 11 segundos do recorde de Portugal (2:33.23), que obteve nesta mesma prova, no ano passado.

O outro português presente na Eslováquia, Rui Coelho, não terminou a prova, abandonando depois dos 25 km.

Na mesma distância, mas na competição feminina, Joana Pontes, do Leiria Marcha Atlética, foi 25.ª, com a marca de 3:21.22, cerca de 10 minutos mais lenta do que a sua prova de estreia (3:11.35), em janeiro, nos nacionais em Porto de Mós.

Na prova de 20 km, a sub-23 Inês Mendes foi oitava classificada, com a marca de 1:37.34, batendo o seu recorde pessoal por dois segundos. Confirmou, uma vez mais, a marca de qualificação para os Europeus sub-23, que decorrerão em Espoo, na Finlândia, de 13 a 16 de julho.