Meeting Atletismo do Porto António Ferreira" homenageia jornalista de OJOGO

O meeting mudou de nome como forma de homenagear António Ferreira, jornalista de O JOGO que faleceu a 12 de abril.

"Meeting Atletismo do Porto António Ferreira" é a nova designação da sexta edição do meeting de atletismo que vai decorrer no Parque Desportivo de Ramalde, no Porto, no feriado de 1 de maio, domingo. A mudança do nome deste meeting pretende homenagear o malogrado António Ferreira, jornalista especializado em atletismo, com longa carreira nesta casa, em O JOGO.

O evento é organizado pelo CAP (Centro Atletismo do Porto), clube no qual António Ferreira era diretor, e é direcionado para a formação, para os jovens dos 6 aos 12 anos. São esperados cerca de 450 participantes, a maioria deles proveniente do grande Porto, e a organização aguarda a confirmação de alguns clubes da Galiza, Espanha.

O programa do meeting - anteriormente designado "Meeting de Atletismo Cidade do Porto" - começará às 9h30, com a competição de 60 metros, em Infantis, e terminará às 18h00, com as provas de 300 metros, no escalão de Juvenis.