Medalhas de prata para Bazolo e Evelise nos Iberoamericanos de atletismo

Após um de três dias de competição, a Espanha comanda folgadamente o quadro de medalhas, com cinco de ouro e três de bronze. Seguem-se o Brasil (1/2/1), Cuba (1/1/0), Equador (1/0/1) e Portugal (0/2/0).

Portugal já tem duas medalhas de prata no final do primeiro dia dos Campeonatos Iberoamericanos de atletismo, graças a Lorene Bazolo, nos 100 metros, e Evelise Veiga, no salto em comprimento.

Em Alicante, onde os campeonatos prosseguem sábado e domingo, a delegação portuguesa não deverá ficar por aqui, em termos de pódios, com excelentes indicações esta sexta-feira dadas por José Carlos Pinto, vencedor de uma das semifinais de 800 metros, por Patrícia Silva, também em 800 metros, e por Cátia Azevedo e João Coelho, noz 400 metros, que foram segundos nas suas corridas de acesso à final de sábado.

Lorene Bazolo, que estará em julho nos Mundiais de Eugene, no Oregon, ganhou a meia-final em 11,26 segundos, o seu melhor da época. Depois, na final, correu em 11,36, logo atrás da brasileira Vitoria Cristina Silva, que foi cronometrada em 11,22.

Na mesma prova competiu Rosalina Santos, última na final, com 11,71, após 11,50 e apuramento na semifinal, o seu melhor tempo do ano.

Com 6,55 metros com vento irregular e 6,53, Evelise Veiga fez um bom concurso, mas não chegou para a espanhola Fatima Diame, que após 6,65 somou cinco nulos.

João Coelho, com 45,85 segundos, melhorou amplamente o recorde pessoal e já é o segundo português de sempre, logo atrás do recordista nacional, Ricardo dos Santos. Na final, caso volte a melhorar, poderá fazer mínimos para os Campeonatos da Europa.

Fora de forma está Ricardo Santos, que não passou na outra semifinal, em que foi sexto com 47,16.

Já apurada para os Mundiais e Europeus, Cátia Azevedo foi excelente segunda na sua corrida, só batida pela favorita, a dominicana Marileidy Paulino.

Com 52,37 segundos, faz o seu melhor registo da época, numa corrida em notória economia de esforço.

Nota muito positiva, também, para o sprint de José Carlos Pinto, a ganhar a segunda semifinal de 800 metros, em 1.48,18 minutos.

Patrícia Silva superou-se e também segue para a final de 800 metros - foi segunda numa das duas corridas do dia, com um recorde pessoal de 2.05,56 minutos, subindo a 15.ª portuguesa de sempre.

No final do primeiro dia, Edgar Campré segue em terceiro no decatlo, com 4.025 pontos, e Mariana Bento está na quarta posição no heptatlo, com 3.230.

Cláudia Ferreira foi nona no lançamento do dardo (51,66) e Juliana Guerreiro não passou das semifinais dos 400 metros barreiras, com 59,20.

André Pimenta terminou em oitavo no salto em comprimento (7,40) e Ruben Antunes em quinto no lançamento do martelo (70,94).

Na final direta de 3.000 metros obstáculos competiram dois lusos: Etson Barros foi quinto (8.43,32), enquanto Miguel Borges desistiu.

Carlos Nascimento desiludiu nos 100 metros, ao fazer 10,65 segundos, no quarto lugar da sua semifinal. Melhor esteve André Prazeres, que falhou a final por quatro centésimos, ao fazer 10,41 noutra de três corridas.

Após um de três dias de competição, a Espanha comanda folgadamente o quadro de medalhas, com cinco de ouro e três de bronze. Seguem-se o Brasil (1/2/1), Cuba (1/1/0), Equador (1/0/1) e Portugal (0/2/0).