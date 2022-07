Marta Pen falha "meias" dos 1500 metros: "É uma desilusão, mas o desporto é assim"

A portuguesa Marta Pen assumiu hoje a desilusão por ter falhado a qualificação para as semifinais dos 1.500 metros dos Mundiais de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos.

Marta Pen, de 28 anos, terminou a primeira série das eliminatórias no sétimo lugar, em 4.08,58 minutos, após ter ocupado durante grande parte da prova os seis lugares de qualificação direta.

A etíope Hirut Meshesha venceu em 4.07,05 a série mais lenta das eliminatórias, levando a que a portuguesa também ficasse fora dos seis lugares de repescagem para as semifinais, com a última vaga a ser ocupada pela britânica Katie Snowden (4.06,92).

"Esteve perto, é verdade. É uma desilusão, mas o desporto é assim. A prova foi tática, perdi o lugar na semifinal em cima da meta, mas o desporto é assim, não há nada dado, tem de ser até ao final, até ao último passo, é difícil quando a sorte não está do nosso lado", lamentou Marta Pen.

A atleta lusa foi ultrapassada perto da meta pela italiana Gaia Sabbatini, que superou ainda a checa Kristina Maki, sexta e última apurada da série.

"Eu não gosto de falar de sorte, acho que tem a ver com trabalho e execução e a atleta italiana teve uma execução de prova melhor do que eu, eu não vou às semifinais e ela vai. Fico um bocadinho frustrada porque sinto que, realmente, tinha uma oportunidade e estava pronta para a abraçar, mas é assim", lamentou.

Pen, que terminou a competição no 30.º lugar, chegou aos 18.ºs campeonatos do mundo de atletismo com 4.07,11 como melhor marca do ano, ainda distantes dos 4.03,99 do seu recorde pessoal, alcançado em agosto de 2018.