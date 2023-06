Mariana Pestana bate recorde nacional sub-23 do lançamento do martelo

Com a marca de 68,50 metros, passando a ser a segunda melhor portuguesa de sempre.

Mariana Pestana, do Estreito, bateu no Funchal o recorde nacional de sub-23 no lançamento do martelo, com a marca de 68,50 metros, passando a ser a segunda melhor portuguesa de sempre.

A marca foi conseguida numa prova extra nos Campeonatos Regionais de Sub-18/Encontro Amigável Madeira-Açores, que decorre até domingo no Funchal e na Ribeira Brava.

O anterior recorde sub-23, de 68,43 metros, fora conseguido em 03 de julho de 2002 e pertencia à atual recordista de Portugal, Vânia Silva.

Mariana Pestana, que melhora o seu registo pessoal em mais de três metros, aproxima-se consideravelmente do recorde absoluto de Vânia Silva, os 69,55 metros feitos em 29 de maio de 2011.

O concurso deste sábado foi muito regular, com três ensaios para lá dos 68 metros.

A lançadora do Estreito, treinada por Sérgio Cruz, abriu o concurso com um lançamento de 68,37 metros, batendo o recorde sub-23 no segundo ensaio, para depois fazer ainda um quinto ensaio de 68,38 metros.

Com esta marca, passa a ser a sexta sub-23 da Europa, confirmando largamente os mínimos para os Campeonatos da Europa do escalão, de 13 a 16 de julho em Espoo, Finlândia.