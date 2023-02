Mariana Machado termina em 12.º os 3.000 metros dos Millrose Games

Mariana Machado, atleta do Braga

Redação com Lusa

Numa prova em Alicia Monson bateu o recorde dos Estados Unidos.

A portuguesa Mariana Machado terminou na 12.ª posição a prova dos 3.000 metros dos Millrose Games em pista coberta, em Nova Iorque, numa prova em Alicia Monson bateu o recorde dos Estados Unidos.

Na prova de categoria ouro do circuito indoor da World Athletics, Mariana Machado concluiu a sua prova em 9.03,12 minutos, a sua melhor marca do ano, mas ainda longe do recorde pessoal (8.59,39).

Alicia Monson ganhou a prova, em 8.25,05 minutos, um novo recorde dos Estados Unidos 'indoor' e a melhor marca mundial do ano.

Numa prova dominada pelas norte-americanas, Whittni Morgan foi segunda, em 8.30,13, e Katelyn Tuohy foi terceira, em 8.35,20, ambas com novas melhores marcas pessoais.