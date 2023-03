Mariana Machado é novamente campeã nacional de crosse curto

Foi o quarto título da jovem bracarense, que esta época já tinha ganho o corta-mato longo

Mariana Machado sagrou-se pela quarta vez campeã nacional de corta-mato curto, vencendo a corrida de 4 km disputadas em Avis à frente de Neide Dias e Solange Jesus, ambas do Feirense.

A jovem do Sporting de Braga, que conquistara os três títulos anteriores entre 2018 e 2020, acumulou esta época os dois títulos nacionais de crosse, pois em novembro vencera o Nacional de corta-mato longo.

Na corrida de Avis, Machado terminou em 12m31s, deixando Neide Dias, que vencera o ano passado, a 10 segundos, e Solange Jesus a 14 segundos. Seguiram-se Tatiana Moura, do Núcleo de Oeiras, com 12m53s, e um segundo depois Susana Godinho, que confirmou o triunfo do Feirense por equipas.

A corrida feminina teve 95 atletas na meta.