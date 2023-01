Mariana Machado e Miguel Marques ganham em Lisboa e na Amadora

Os vencedores da prova de atletismo da 47.ª São Silvestre da Amadora, David Silva (E), Ana Ferreira (2-E), Miguel Marques (C), Mariana Machado (3-D), Lia Lemos (2-D) e Rui Pinto (D), celebram no pódio, posam para a fotografia, na Amadora, 31 de dezembro de 2022. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Redação com Lusa

A bracarense e o sportinguista foram os reis das S. Silvestres de final de ano, ela conquistando finalmente uma corrida em que mãe bisara

Mariana Machado, na prova feminina, e Miguel Marques, na masculina, venceram 47ª edição da São Silvestre da Amadora, repetindo os triunfos de 17 de dezembro, na corrida natalícia de Lisboa.

A jovem do Sporting de Braga, completou os 10 quilómetros em 33.17 minutos, à frente de Ana Mafalda Ferreira (Sporting, 33.35) e Lia Lemos (Sporting de Braga, 34.30).

Na prova masculina, Miguel Marques, com o tempo de 29.49 minutos, superou David Silva, do Sporting de Braga (29.55), e Rui Pinto (29.59), seu colega do Sporting e vencedor das edições de 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Na 15ª São Silvestre de Lisboa os dois vencedores tinham obtido melhores marcas: Mariana Machado ganhou em 32.53 minutos, Miguel Marques com 29.10 minutos.

"Estamos imparáveis. Foram as primeiras duas São Silvestres, dos últimos anos, que ganhei. Está a correr bem, mas isto é uma linha que sobe e desce. Vamos lá ver, espero que não desça tão rápido. Foi uma prova difícil. Estava muito vento", disse Miguel Marques, que completa 28 anos no próximo dia 10.

Para Mariana Machado, a vitória teve um caráter especial, pois a mãe, Albertina Machado, fora bicampeã na Amadora (1987 e 1988). "É uma prova muito especial. Há muitos anos que pensava participar. Ouvi falar da São Silvestre da Amadora desde pequenina. Tem história, já correram vários atletas de nível internacional e estrelas do nosso atletismo, inclusive a minha mãe. Felizmente, consegui cá estar e viver o espírito desta competição. É realmente especial", disse a bracarense.