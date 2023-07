Márcia Araújo não passa eliminatória nos Mundiais de atletismo paralímpico

Redação com Lusa

Márcia Araújo foi esta quarta-feira a única atleta a competir na sessão da tarde dos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Paris, não conseguindo passar das eliminatórias de 400 metros T12 (deficiência visual).

A atleta terminou a sua eliminatória em 01.07,14 minutos, a sua melhor marca nesta temporada, mas que ainda assim não foi suficiente para chegar à próxima fase, no estádio Charlety, na capital francesa.

Nas provas da manhã, Carina Paim tinha conseguido o bronze, na final de 400 metros T20 (deficiência intelectual), assegurando a segunda vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos de 2024. O bronze de Carina Paim juntou-se ao conquistado na terça-feira por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (atletas com baixa estatura).

Os portugueses voltam a competir na sexta-feira e Igor Oliveira é o primeiro a entrar em ação para disputar a semifinal dos 400 metros T2, às 10:06m (hora de Portugal). Depois à tarde, às 19:00, é a vez de Sara Araújo disputar a qualificação dos 100 metros T12.

Os Mundiais de atletismo paralímpico, competição na qual Portugal está representado por 10 atletas, decorrem até 17 de julho e garantem aos quatro primeiros classificados de cada prova a abertura de quotas não-nominais para o respetivo país para os Jogos Paralímpicos Paris2024.