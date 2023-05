Jacobs falha meeting de Florença: "Fala muito, para alguém que não corre"

Redação com Lusa

Italiano está lesionado e Marvin Bracy aproveitou para o picar.

O italiano Marcell Jacobs, campeão olímpico de 100 metros, vai falhar na sexta-feira o meeting de atletismo de Florença, por lesão, anunciou a federação italiana da modalidade, organizadora da prova do calendário da Liga Diamante.

"O processo de recuperação de Jacobs, depois do problema que apareceu nos últimos dias, ainda não está totalmente concluído", explicou, em comunicado, a federação italiana, aludindo à ausência no passado domingo do meeting de Rabat, por lesão nas costas.

O italiano, campeão nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em 2021, à frente de Fred Kerley, volta assim a falhar nova ocasião para encontrar o norte-americano, antes dos Mundiais de Budapeste (19 a 27 de agosto).

Jacobs falhou a maior parte da época passada, incluindo os Mundiais de Eugene, por problemas de saúde.

Em Rabat, Kerley mostrou estar já em boa forma, conseguindo a boa marca de 9,94 segundos para o hectómetro.

Antes do meeting marroquino, Jacobs e Kerley vinham a picar-se nas redes sociais, reclamando um duelo, para que afinal o campeão olímpico acabou por ficar ausente. No final da prova, Kerley não perdeu a ocasião para escarnecer do rival.

Um outro norte-americano, Marvin Bracy, vice-campeão do mundo dos 100 metros, também não perde uma ocasião para picar Jacobs: "Morro de vontade em bater Jacobs, começa a ser vital. Ele fala muito, para alguém que não corre", disse esta terça-feira, ao saber da ausência em Florença.