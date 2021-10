Maratona do Porto regressa a 7 de novembro: conheça o percurso da prova

A 17.ª edição da tradicionalmente mais participada maratona portuguesa regressa ao formato presencial, em 7 de novembro, num trajeto que passa pelas cidades do Porto e Matosinhos, sem a passagem em Vila Nova de Gaia.

A Maratona do Porto vai voltar a ser disputada na estrada, num percurso sem passar em Vila Nova de Gaia, devido às obras na Ponte D. Luís I, e com chegada ao Parque da Cidade, anunciou esta sexta-feira a organização.

"O tabuleiro inferior da Ponte Luís I entrou em obras, em outubro, e a intervenção irá durar alguns meses. Por esta razão, não será possível atravessar para o lado de Vila Nova de Gaia, pois a Ponte D. Luís I é a única que permite a passagem ao nível do percurso da prova", esclareceu a RunPorto.

A meta da maratona e das provas associadas vai ser novamente instalada na Avenida do Parque, junto ao Parque da Cidade do Porto, devido à instalação do centro de vacinação e testagem à covid-19 no Queimódromo, que, desde 2016, acolhe a chegada.

"O percurso não fica pior, fica igualmente bonito. Os quilómetros que deixamos de percorrer em Vila Nova de Gaia vamos buscá-los a Leça da Palmeira, atravessando a ponte do porto de Leixões e com retorno junto à rotunda do Freixo", explicou o diretor da RunPorto, Jorge Teixeira, em declarações à agência Lusa.

A partida para a maratona, que conta atualmente com 3500 inscritos, mantém-se junto ao Sea Life, na via do Castelo do Queijo.