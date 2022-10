Maratona de Paris'2024 passará pelo Palácio de Versalhes

O arranque será no Hotel de Ville, com passagens pelas margens do Sena e o Palácio de Versalhes, com o fim dos 42,195 quilómetros a acontecer na Esplanade des Invalides.

A prova da maratona dos Jogos Olímpicos de Paris'2024 vai passar pelo Palácio de Versalhes, com partida e chegada na capital francesa, num percurso que será "exigente", anunciou esta quarta-feira a organização da prova.

O trajeto será "completamente diferente" do utilizado todos os anos na maratona de Paris e foi inspirado na "marcha da mulheres" de outubro de 1789, entre a capital gaulesa e Versalhes, um evento referente à Revolução Francesa.

"Queríamos ligar estes Jogos a um grande desafio da época, a igualdade entre mulheres e homens", disse o presidente da comissão organizadora de Paris'2024, Tony Estanguet, em conferência de imprensa.

O percurso terá várias subidas, com um ganho de elevação de 438 metros, número bem maior do que acontece na maioria das maratonas atuais.

O arranque será no Hotel de Ville, com passagens pelas margens do Sena e o Palácio de Versalhes, com o fim dos 42,195 quilómetros a acontecer na Esplanade des Invalides.

