Maratona de Boston de 2021 não se vai realizar em abril

Prova foi adiada de abril para outubro, devido à pandemia de covid-19, mas depois foi mesmo cancelada, algo nunca vista ao cabo de 124 edições

A organização da Maratona de Boston anunciou, esta quarta-feira, que não vai realizar a competição em abril, como tem sido habitual, e que a prova fica desde já "adiada pelo menos até ao outono de 2021".

Este ano, a Maratona de Boston foi numa primeira fase adiada de abril para outubro, devido à pandemia de covid-19, mas depois acabou mesmo por ser cancelada - uma decisão inédita após 124 edições da mítica corrida, a mais antiga maratona do calendário internacional.

A Boston Athletic Association, que organiza o evento, diz que está a estudar com responsáveis do governo e outras entidades se o outono do próximo ano "é viável" para uma prova que tradicionalmente junta mais de 20 mil pessoas a correr e muito mais a assistir.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, sendo os Estados Unidos o país com mais mortos (mais de 226 mil) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 8,7 milhões).