Manteigas vai construir um centro de trail de raiz, em 2023, anunciou o presidente do município no final da sexta edição do Estrela Grande Trail.

O município de Manteigas vai construir um centro de trail, em 2023. A promessa é do presidente da Câmara Flávio Massano que explicou a O JOGO os planos da região para a corrida de montanha. "O trail é claramente uma prioridade. Iremos construir, de raiz, um centro de trail em Manteigas, como aliás estava no nosso programa eleitoral", detalhou o edil, no final da corrida Estrela Grande Trail, no passado domingo.

"Ainda estamos em consulta de ideias para saber que tipo de valências deve ter para ser atrativo. Sabemos que deverá assinalar o princípio e o fim dos inúmeros percursos que aqui temos, que vai ter um balneário e uma escola de trail para que este desporto comece a ser incutido desde cedo aos mais novos", antecipou um dos mais jovens munícipes do país, com 32 anos, e eleito em 2021.

Convidado a fazer um balanço da sexta edição do Estrela Grande Trail, Flávio Massano referiu-se ao contexto particular: "É um balanço muito positivo, por vários motivos: tirar 600 pessoas de casa para praticar desporto depois de dois anos, onde se perderam hábitos e tradições, e até o gosto pela prática desportiva, é fantástico. Para além da afluência era importante que fossem bem-recebidas, que fizessem estes trilhos sem se magoarem. A Serra da Estrela tem trilhos pedestres únicos e incríveis. As pessoas que aqui vieram acho que ficaram deslumbradas e vão levar essas memórias com elas durante um ano", concluiu.

O futuro do evento vai continuar a contar com o apoio do município: "Vamos celebrar um protocolo com esta equipa que já deu provas e dar-lhes tranquilidade para planear a médio e longo prazo e nunca em cima do joelho. Não queremos fazer algo isolado e pensar apenas nesta prova. Estamos a trabalhar também noutras iniciativas. Posso avançar desde já que estamos a organizar, juntamente com a organização do EGT, um evento de triatlo internacional, em setembro, na Lagoa do Vale do Rossim, e que passará por três concelhos: Manteigas, Gouveia e Seia. Estamos também a organizar já para este ano um Congresso Internacional de Hipóxia" [n.d.r.: estudo do impacto da baixa concentração de oxigénio na atividade física].