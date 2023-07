Mamudo Baldé 12.º nos 100 metros T54 dos Mundiais de atletismo paralímpico

Até ao momento, a Seleção Nacional tem duas medalhas de bronze no evento, nomeadamente a de Carina Paim nos 400 metros T20 (deficiência intelectual) e a de Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (atletas com baixa estatura).

Mamudo Baldé estreou-se este sábado em Mundiais de atletismo paralímpico com um 12.º lugar nas semifinais dos 100 metros T54, com os 14,84 segundos a revelaram-se insuficientes para atingir a final em Paris.

"Sinto que até arranquei relativamente bem, só que depois, a meio, acho que comecei a aplicar um bocadinho de força a mais, em vez de ter tentado controlar a cadeira. A sensação foi ótima, chegar aqui e sentir aquela tensão de estar rodeado de campeões. Apesar de não me ter corrido da melhor forma, sinto que ganhei experiência", disse o jovem de 18 anos, após o seu desempenho no Estádio Charléty.

Até ao momento, a Seleção Nacional tem duas medalhas de bronze no evento, nomeadamente a de Carina Paim nos 400 metros T20 (deficiência intelectual) e a de Miguel Monteiro no lançamento do peso F40 (atletas com baixa estatura).

Estes pódios valeram a abertura de duas quotas para Portugal na modalidade de atletismo para os Jogos Paralímpicos Paris'2024, que se juntaram à que já tinha sido assegurada pelo ciclismo.

Domingo, Ana Filipe e Cláudia Santos têm a final do salto em comprimento T20, Carolina Duarte disputa as eliminatórias dos 400 metros T13 e Márcia Araújo e Sara Araújo as dos 200 metros T12.

Portugal está representado nestes mundiais de atletismo paralímpico com 10 dos 1.330 atletas oriundos de 107 países.

Os quatro primeiros de cada prova garantem a abertura de quotas não nominais para o respetivo país para os Jogos Paralímpicos Paris'2024.