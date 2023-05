Mais de 19 mil euros para o IPO-Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A 17.ª edição da EDP Corrida da Mulher foi mais um êxito estrondoso da Runporto, que juntou quase 20 mil senhoras para cumprir cinco quilómetros

A Alameda das Antas voltou a estar repleta - foram 19 173 participantes! -, com um ambiente emocionante e pleno de solidariedade, num evento que tem como principal objetivo a reflexão e a sensibilização pela prevenção e tratamento do cancro da mama. Mais do que isso, foram angariados 19 173 € para o IPO-Porto.

A entrega do cheque teve a presença do Diretor da Runporto, organizadora da prova, Jorge Teixeira, de César Navio, administrador executivo da Ágora, de Joana Cunha da EDP e de Vítor Dias, diretor regional norte da IPDJ. Para receber simbolicamente o cheque, em representação do IPO-Porto, esteve presente o seu presidente, Júlio Oliveira.

Depois de um aquecimento que levou a Alameda das Antas ao rubro, Catarina Araújo, vereadora da Câmara Municipal do Porto, deu o sinal de partida para a EDP Corrida da Mulher.

A correr ou a caminhar, cada participante completou os 5 km do percurso que contou com vários pontos de animação, tais como grupos musicais, tunas e dançarinos.

Patrícia Oliveira venceu

Apesar do cariz competitivo ser o menos importante, um conjunto de atletas de elite marcaram presença. Patrícia Oliveira (Atlético da Póvoa) foi a vencedora, com o tempo de 19m11a, seguida por Marta Martins (Maia AC) e de Justyna Wojcik (C+S Lavra).