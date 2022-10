Mais de 100 atletas percorrem o Algarve em quatro dias no Algarviana Ultra Trail

A corrida, que se estende por 300 quilómetros, parte no dia 24 de novembro do ponto mais a sudoeste da Europa, o Cabo de São Vicente, em Sagres (Vila do Bispo), no litoral, em direção ao concelho interior de Alcoutim, no extremo oposto da região

Mais de uma centena de atletas vai percorrer o Algarve de uma ponta à outra em quatro dias, durante a quinta edição do Algarviana Ultra Trail (ALUT), a corrida mais extensa de Portugal, divulgou esta sexta-feira a organização.

A corrida, que se estende por 300 quilómetros, parte no dia 24 de novembro do ponto mais a sudoeste da Europa, o Cabo de São Vicente, em Sagres (Vila do Bispo), no litoral, em direção ao concelho interior de Alcoutim, no extremo oposto da região, junto à fronteira espanhola, para onde está prevista a chegada no dia 27.

Segundo disse à Lusa fonte da organização, a cargo do Algarve Trail Running, estão, para já, inscritos na prova 96 atletas a solo e cinco equipas compostas por quatro atletas.

Em comunicado, a organização referiu que, este ano, o percurso, que se realiza ao longo da Grande Rota (GR) 13 - Via Algarviana, volta a fazer-se no sentido inverso das primeiras edições, do Cabo de São Vicente para Alcoutim.

"Os atletas pediram e, como esta é uma prova de atletas para atletas, a organização do ALUT decidiu realizar o percurso dois anos para cada lado. Assim, é possível diversificar o desafio e temos dois recordes a bater", explicou.

O percurso pode ser feito a solo, mas também em equipa, o que "acarreta o desafio acrescido da logística e da sincronia entre os diferentes elementos", refere a organização, adiantando que, para já, estão três equipas de quatro elementos.

"Tem de estar sempre um atleta em prova e as trocas só podem ser realizadas nos locais definidos para tal. Por isso, o nosso sistema de monitorização em tempo real assume aqui um papel preponderante", sublinhou.

Segundo a mesma fonte, é o sistema de acompanhamento dos atletas em direto que permite à organização manter a segurança, já que a prova não é marcada e para os que estão a assistir ao evento "saberem ao segundo" onde estão os participantes.

"Numa prova desta dimensão, o apoio aos participantes é fundamental, para que se mantenham motivados [...] Por isso, a organização do ALUT convida todos os que puderem a vir passar o fim de semana ao Algarve e apoiar estes bravos", prossegue.

A tarefa de apoiar os participantes do ALUT é facilitada pela organização, que disponibiliza, além do sistema de acompanhamento em direto, os locais de passagem dos atletas e os tempos estimados.

"Desta forma, os acompanhantes dos atletas, mas também quem vem apenas assistir ao evento, podem realizar um programa próprio por terras algarvias e estar sempre no sítio certo à hora certa", concluiu.

A GR13 - Via Algarviana é uma grande rota pedestre que liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente e cuja gestão e manutenção são da responsabilidade da Associação Almargem.

Os cerca de 300 quilómetros da rota cruzam as três serras algarvias (Caldeirão, Monchique e Espinhaço de Cão), o barrocal, a beira serra e parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Um dos objetivos da Via Algarviana é promover os territórios de baixa densidade e criar uma alternativa ao turismo de sol e mar no Algarve, contribuindo para a dinamização económica destas áreas.