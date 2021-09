Luís Saraiva e Solange Jesus vencem Meia Maratona do Porto

Devido aos atrasos de vacinação em África, este ano a prova não contou com atletas deste continente.

No regresso dos eventos em massa da Run Porto, após a paragem provocada pela pandemia, a Meia Maratona do Porto 2021, pelo segundo ano consecutivo detentora do selo de bronze da World Athletics, foi ganha, em masculinos, por Luís Saraiva (Braga), com 1h03m11s, e, em femininos, por Solange Jesus (individual), com 1h15m43s.

Com partida dada às 8h00 (uma hora antes do que o normal), a prova teve apenas atletas nacionais, com destaque para Luís Saraiva (Braga), Rui Pedro Silva (Sporting), que com 1h14m25s foi 25.º, Fernando Serrão (Sporting), quinto, com 1h05m02s.

Em femininos, Solange Jesus impôs-se a nomes como Susana Godinho (CD Feirense), quarta com 1h16m45s, Vanessa Carvalho (Braga), terceira com 1h16m08s, e Marisa Barros (SC Salgueiros), nona com 1h24m48s.

Cumprindo as regras impostas pelas autoridades de combate à pandemia, circunstância que não tornou possível a participam de atletas de outros países, a "Meia" do Porto, com convidados que disputaram os Nacionais de estrada, contou com cinco mil instritos, terminando 2460 participantes.

Por causa da pandemia, a partida ficou mais próximo da meta: 700 metros separaram a Rua do Ouro do Jardim do Calém, ambos na margem direita do rio Douro.

Recorde-se que em 2019 venceram o ugandês Maxwell Kortek Rotich, com 1h01m14 s, e a queniana Antonina Kwambai, com 1h09m42s.