Luís Saraiva e o triunfo no Porto: "Depois de uma semana com gripe, as pernas reagiram bem"

Atleta do Braga venceu a Meia Maratona do Porto, prova que devido à pandemia não teve presenças africanas.

Luís Saraiva, do Braga, venceu a Meia Maratona do Porto, com 1h03m11s, naquela que foi a sua segunda participação nesta prova, tendo sido o melhor português na estreia.

"Felizmente, as coisas correram melhor do que aquilo que eu estava à espera. Esta semana estive com gripe, mas consegui recuperar e as pernas reagiram bem. Fiz uma boa prova, mesmo tendo corrido sozinho. Consegui um bom ritmo e estou contente", afirmou o atleta, de 27 anos, natural de Vila Pouca de Aguiar, no Braga pelo quinto ano consecutivo.

"Tinha noção que estava a andar a um bom ritmo. Nos últimos quilómetros estava a sentir que podia baixar da uma hora e três, mas já trazia bastante atraso e não consegui baixar aqueles sete segundos. Mas cruzar a meta foi uma alegria enorme", explicou Luís Saraiva, reforçando: "Vinha com a ideia de andar bem e tendo feito este resultado sozinho de início até ao fim deixa-me muito satisfeito e com a certeza de que em breve farei resultados muito bons".

Lembrando a ausência de africanos, Saraiva concluiu: "Não tivemos africanos de alto nível, mas esta é uma "Meia" que me deixa deliciado. O percurso é muito positivo. O único entrave é talvez o vento, mas é bastante rolador e dá para fazer marcas muito acessíveis. Além disso tivemos o apoio de fora, que foi sensacional. É isto que nós queremos e nos faz trabalhar diariamente".