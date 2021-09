Luís Saraiva e Mariana Machado sagram-se campeões nacionais de estrada

Vice-campeão em 2020, Luís Saraiva concluiu a distância em 30.30 minutos e bateu por um segundo o companheiro de equipa Francisco Rodrigues

Luís Saraiva, em masculinos, e Mariana Machado, em femininos, ambos do Braga, sagraram-se campeões nacionais de atletismo de estrada, ao vencerem os respetivos escalões da prova de 10 quilómetros, realizada em Felgueiras.

Vice-campeão em 2020, Luís Saraiva concluiu a distância em 30.30 minutos e bateu por um segundo o companheiro de equipa Francisco Rodrigues, segundo colocado, ao passo que Filipe Vitorino, do Clube de Natação de Rio Maior, foi terceiro, a cinco segundos.

Mariana Machado, ainda com idade para competir no escalão de sub-23, também conquistou o primeiro título nesta competição, ao cruzar a meta ao fim de 35.12 minutos, depois de se superiorizar a Ana Mafalda Ferreira, segunda, com 35.16, e Sara Moreira, terceira, com 35.31, ambas do Sporting.

Apesar do domínio individual do Sporting de Braga, sucedendo a Samuel Barata, do Benfica, e Carla Salomé Rocha, do Sporting, respetivamente, os "leões" arrebataram os dois títulos de equipas na mais importante prova de estrada do calendário nacional de atletismo, ao somarem o quarto na vertente masculina e o quinto no setor feminino.