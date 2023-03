Louzantrail esgotado vai contar com a elite

Nomes de peso do trail internacional e nacional vão competir na Serra da Lousã.

O Louzantrail regressa aos trilhos da Serra da Lousã no próximo fim de semana e vai contar com a presença da elite nacional e internacional. Inês Marques, Margarida Madeira, Inês João, Cátia Fiqueli, Anna Fernandez Bonel e Ainara Uribarri, do lado feminino; e Bruno Silva, Dário Moitoso, Paulo Mesquita, João Cruz, Emanuel Machado, Roberto Baião, Javier Hernando, Miquel Corbera Rubio, Santiago Mezquita, Huub Van Noorden, Claudio Diaz Castan, Markel Urigoitia, Alexandre Blasques e Nicolás Mateos Garrido, do lado masculino; são os candidatos ao pódio nas diferentes distâncias.

O evento arranca no sábado de manhã com o Ultra Louzantrail (43 km, com 3000 metros de desnível positivo) que percorre os caminhos e trilhos da Serra da Lousã, passando pelas Aldeias do Xisto do Concelho. À tarde, serão os mais pequenos a alinhar na corrida dos Raposinhos, com distâncias entre os 500 e os 2000 metros, para crianças entre os seis e os 14 anos, o dia termina com uma pasta party.

No domingo correm-se as restantes provas - o Louzantrail, de 29 km com 2000D+, prova que continua a ser incontornável no calendário das Golden Trail National Series - o Louzantrail Mini, com 18 km e 1350D+, e o Louzantrail XS, com 12 km.

Os percursos do Louzantrail passam pela zona histórica da Lousã, por antigos caminhos utilizados pelas populações das aldeias, levadas, estradas florestais e ribeiras, numa organização a cargo do Montanha Clube.

Muitos dos locais históricos poderão ser apreciados durante o percurso, mas também nas bases de vida. Destaque para a Catraia, primeiro ponto de abastecimento, do Ultra Louzantrail, sobre a qual a organização promete uma história para partilhar.