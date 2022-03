Lorene Bazolo bate recorde nacional dos 60 metros em pista coberta

Lorene Bazolo bateu este domingo o recorde português dos 60 metros em pista coberta, ao correr a distância em 7,17 segundos, no Jamor, em Oeiras, fazendo cair uma marca com 24 anos.

A olímpica Bazolo, de 38 anos, bateu a marca anterior de 7,25 segundos, que pertencia a Lucrécia Jardim e tinha sido estabelecida no dia 7 de fevereiro de 1998, garantindo mínimos para os Mundiais indoor, em Belgrado, de 18 a 20 de março.

A antiga atleta congolesa, país que representou nos Jogos Olímpicos Londres'2012, juntou esta a outras marcas máximas do país, que já tinha conseguido em 2021, ano de Tóquio'2020, uma vez que é também a recordista nos 100 e nos 200 metros.

Na Nave do Jamor, João Coelho correu os 300 metros, ao ar livre, em 33,22 segundos, a segunda melhor marca portuguesa de sempre, abaixo apenas dos 33,09 de Carlos Silva, em 1999.

As provas de preparação contaram ainda com uma prova de 60 metros, com Carlos Nascimento a conseguir uma marca próxima dos mínimos para os Mundiais, com 6,68 segundos - ficou a quatro centésimos.