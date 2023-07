Liliana Cá triunfou na prova de disco do meeting de Montgeron

Redação com Lusa

Segundo lugar foi para a dinamarquesa Lisa Brix Pederson.

A atleta olímpica portuguesa Liliana Cá venceu o lançamento do disco do meeting de atletismo de Montgeron-Essone, em França, com a marca de 60,11 metros.

O segundo lugar foi para a dinamarquesa Lisa Brix Pederson, com 59,20, enquanto em terceiro se posicionou a francesa Amanda Ngandu-Ntumba, com 58,47.

A portuguesa fez ainda dois lançamentos de 59,62 e 57,06, além de três nulos.

Na mesma reunião Lorène Bazolo foi segunda na sua série de 100 metros, em 11,34 segundos, apurando-se para a final, onde voltou a ser segunda e com a mesma marca, atrás da belga Delphine Nkansa (11,31).

Quanto à quatrocentista Fatoumata Dialo, alinhou nos 800 metros, para marcar andamento não concluindo a prova.