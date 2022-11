Liliana Cá, recordista nacional do lançamento do disco, reforça o Sporting

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação da lançadora Liliana Cá para a sua equipa de atletismo, que em contrapartida vê a saída de Irina Rodrigues, igualmente especialista de lançamentos.

Cá, que completará 36 anos no sábado, é a recordista nacional do lançamento do disco, especialidade em que Irina Rodrigues é a segunda melhor lusa da atualidade.

A atleta, treinada por Luís Herédio Costa, fez a última época como individual, conseguindo em 2022 o quinto lugar nos Europeus de Munique e sexto nos Mundiais de Oregon, tendo já obtido mínimos para os Mundiais de Budapeste'2023.

Em 2021, ano em que elevou o recorde nacional para os 66,40 metros, Liliana Cá alcançou o quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"A minha perspetiva é bater o recorde nacional e melhorar sempre as minhas exibições anteriores. Já tenho mínimos para o Mundial, onde quero chegar à final e lutar por uma medalha. No Sporting, só temos bons atletas e lutamos para dar o nosso melhor. É um grupo muito acolhedor e estamos sempre a puxar uns pelos outros. Acho que aqui vou conseguir fazer muito mais do que no ano passado, em que andava sem clube", disse a atleta, em declarações aos meios de comunicação do clube.