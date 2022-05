Liliana Cá em quarto no meeting de Eugene da Liga Diamante

A atleta olímpica ficou longe da vencedora, a campeã olímpica de Tóquio'2020, a norte-americana Valarie Allman

A portuguesa Liliana Cá foi quarta classificada no lançamento do disco do meeting de Eugene da Liga Diamante, nos Estados Unidos, ao registar 61,74 metros como melhor ensaio na competição.

A atleta olímpica ficou longe da vencedora, a campeã olímpica de Tóquio'2020, a norte-americana Valarie Allman, que lançou a 68,35 metros.

Mais longe ficou a bicampeã olímpica Sandra Perkovic, com a croata a registar 65,50, enquanto a alemã Kristin Pudenz fechou o pódio com 62,58.

Sem poder lançar pela sexta vez, o que apenas as três primeiras podem fazer, foi mesmo o quinto e último ensaio, para 61,74 m, o melhor da detentora do recorde nacional, de 66,40, estabelecido em 2021.

No ano passado, em Tóquio'2020, Cá foi quinta classificada com 63,93 metros.