Liliana Cá e Salomé Afonso segundas no meeting de Sotteville

Redação com Lusa

Mais uma vez para lá dos 60 metros, atingindo os 63,26, Liliana Cá acabou por ser surpreendida pela menos cotada Daisy Osakue, de Itália, que conseguiu enviar o disco a 63,36. Já Salomé Afonso só foi batida pela queniana Lydia Lagat, vencedora em 4.07,80 minutos.

Liliana Cá, no lançamento do disco, e Salomé Afonso, nos 1.500 metros, conseguiram esta sexta-feira os melhores resultados dos portugueses que competiram no meeting de atletismo de Soteville, Rouen, ao concluírem na segunda posição.

Mais uma vez para lá dos 60 metros, atingindo os 63,26, Liliana Cá acabou por ser surpreendida pela menos cotada Daisy Osakue, de Itália, que conseguiu enviar o disco a 63,36.

Em terceiro ficou a cubana Denia Caballero, atleta do Torreense, com 61,15 metros.

Caballero reside há três semanas em Portugal, depois de ter abandonado um estágio nacional do seu país.

Salomé Afonso, atleta olímpica há dois anos, tal como Liliana Cá, continua a perseguir o apuramento para o Mundial de Budapeste deste ano e os 4.08,68 de hoje podem ser uma ajuda, para o acesso por ranking.

A portuguesa só foi batida pela queniana Lydia Lagat, vencedora em 4.07,80 minutos.

Nos 400 metros barreiras, Fatoumata Diallo conseguiu o seu segundo melhor registo de sempre, com 55,95 segundos.

A barreirista lusa reforça assim a sua posição na zona de apuramento para Budapeste'2023.

Menos bem do que nos últimos anos, Tiago Pereira continua a procurar um bom resultado no triplo, o que ainda não aconteceu em Sotteville.

Os 16,25 de hoje, com vento irregular, só deram para o sexto lugar. Com vento regular, saltou 15,06, a cerca de dois metros do seu recorde pessoal.

O vencedor foi Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, com 17,61 (vento irregular de 2,6 m/s), mais um metro do que o australiano Julian Konle.

Lorene Bazolo foi sexta nos 100 metros, com 11,60 segundos, e o cubano do Benfica Roger Iribarne triunfou nos 110 metros barreiras, com 13,53 segundos.