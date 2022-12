Liga Diamante de 2023 recebe prova suplementar na Polónia

A Liga Diamante vai contar com uma prova suplementar em 2023, com a inclusão do meeting de Silésia, na Polónia, elevando para 15 o número de etapas do mais importante circuito mundial de atletismo, anunciaram esta quarta-feira os organizadores.

A etapa polaca, que substituiu a prova prevista para a China na Liga Diamante de 2022, devido às restrições naquele país asiático motivadas pela pandemia de covid-19, vai manter-se no calendário da competição durante os próximos cinco anos.

Doha, uma das cidades onde está a decorrer o Mundial'2022, será o palco da prova de abertura, em 5 de maio de 2023, enquanto Oregon, nos Estados Unidos, anfitrião dos Mundiais de atletismo em julho passado, vai receber as finais, em 16 e 17 de setembro.

Calendário da Liga Diamante de 2023:

05 maio - Doha (Qatar)

28 maio - Rabat (Marrocos)

02 junho - Roma (Itália)

9 junho - Paris (França)

15 junho - Oslo (Noruega)

30 junho - Lausanne (Suíça)

02 julho - Estocolmo (Suécia)

16 julho - Silésia (Polónia)

21 julho - Mónaco

23 julho - Londres (Inglaterra)

29 julho - Xangai (China)

03 agosto - Shenzhen (China)

31 agosto - Zurique (Suíça)

08 setembro - Bruxelas (Bélgica)

16/17 setembro - Eugene (Estados Unidos)