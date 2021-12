Liga Diamante altera polémica regra da 'final-3' para os lançamentos e saltos

Medalha de ouro do salto em altura de Londres'2012 passa para Erik Kynard

Redação com Lusa

O regulamento agora revisto aplica-se aos saltos em comprimento e triplo e aos lançamentos de peso, disco e dardo

Os organizadores da Liga de Diamante de atletismo anunciaram hoje, através de comunicado, o fim da polémica 'final-3' para os lançamentos e saltos horizontais, apresentando um novo esquema para esses concursos.

Esta época, a Liga de Diamante, principal circuito mundial de 'meetings' de atletismo, inovou em termos de regras, ao decidir que a classificação final para os três primeiros se decidisse com um último ensaio final para eles, independentemente do que tivessem feito antes.

A regra foi amplamente contestada, por poder alterar profundamente a classificação da prova - em última análise, seria possível um atleta bater o recorde do mundo e não ganhar o concurso. Houve mesmo atletas, como a norte-americana Britney Reese, tripla medalhada olímpica no comprimento, a garantir que não voltariam a saltar com aquelas regras.

A partir de 2022, continuam a ser apenas três os atletas com direito sexto e último ensaio, mas para a classificação final considera-se o melhor resultado das seis tentativas.

Para "dar mais emoção" à competição, a ordem de entrada dos atletas passa a ser diferente, com os melhores a entrar primeiro em ação.

De início, são ordenados por 'ranking', do melhor para o pior dos inscritos. Após três saltos, são reordenados em função da classificação e para o sexto salto (a que só vão os três primeiros) são novamente reordenados.

O regulamento agora revisto aplica-se aos saltos em comprimento e triplo e aos lançamentos de peso, disco e dardo.